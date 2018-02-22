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Фанаты фигуристки Медведевой сравнили ее выступление по «Сейлор Мун» с самим аниме. Никакой разницы!

Meduza
11:25, 22 февраля 2018

На ютьюбе появилось видео со сравнением выступления российской фигуристки Евгении Медведевой, основанного на аниме «Прекрасная воительница Сейлор Мун», с кадрами из самого мультсериала. Как видно, Медведева точно повторяла действия Сейлор Мун.

Sailor Moon Comparison [Evgenia Medvedeva vs Anime]
Miss Teeori

Для сравнения фанаты использовали выступление Медведевой на Командном чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в апреле 2017 года в Токио. В Японии российскую фигуристку особенно любят — в 2016 году она прочитала на местном телевидении стихотворение из «Сейлор Мун» (на японском). В мае 2017-го она еще раз выступила на японском ТВ в образе героини аниме.

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