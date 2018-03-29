Евгения Медведева будет вести ледовое шоу на Первом канале

Первый канал
20:19, 29 марта 2018
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Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей детского ледового шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале. Об этом 29 марта объявила пресс-служба телеканала.

Другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который вел и предыдущие сезоны «Ледникового периода».

Евгения Медведева временно не участвует в соревнованиях из-за травмы. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что она «абсолютно точно» не планирует завершать карьеру.

18-летняя Евгения Медведева — одна из самых популярных современных фигуристок. Она победитель чемпионатов мира и Европы 2016-2017 годов, финалов Гран-при 2015-2016 годов, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане и чемпионата Европы 2018 года. На двух последних турнирах первое место заняла 15-летняя россиянка Алина Загитова.

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