Евгения Медведева будет вести ледовое шоу на Первом канале

Евгения Медведева временно не участвует в соревнованиях из-за травмы. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил , что она «абсолютно точно» не планирует завершать карьеру.

Другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который вел и предыдущие сезоны «Ледникового периода».

Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей детского ледового шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале. Об этом 29 марта объявила пресс-служба телеканала.

18-летняя Евгения Медведева — одна из самых популярных современных фигуристок. Она победитель чемпионатов мира и Европы 2016-2017 годов, финалов Гран-при 2015-2016 годов, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане и чемпионата Европы 2018 года. На двух последних турнирах первое место заняла 15-летняя россиянка Алина Загитова.