Журналистам «Медиазоны» отменили штрафы за мелкое хулиганство. Их задержали при попытке попасть на суд к фигуранту «пензенского дела»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отменил штрафы за мелкое хулиганство, назначенные журналистам «Медиазоны» Саше Богино и Давиду Френкелю после их попытки попасть на суд по избранию меры пресечения фигуранту «пензенского дела» .

В административных протоколах утверждалось, что Богино и Френкель «толкнули» сотрудницу охраны суда и «выражались нецензурной бранью». На заседании охранница заявила, что они не ругались, а только неразборчиво переговаривались между собой.