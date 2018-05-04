Журналистам «Медиазоны» отменили штрафы за мелкое хулиганство. Их задержали при попытке попасть на суд к фигуранту «пензенского дела»
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отменил штрафы за мелкое хулиганство, назначенные журналистам «Медиазоны» Саше Богино и Давиду Френкелю после их попытки попасть на суд по избранию меры пресечения фигуранту «пензенского дела» Игорю Шишкину.
В административных протоколах утверждалось, что Богино и Френкель «толкнули» сотрудницу охраны суда и «выражались нецензурной бранью». На заседании охранница заявила, что они не ругались, а только неразборчиво переговаривались между собой.
итак, лисина сказала, что НЕЦЕНЗУРНО мы с давидом не ругались, а просто что-то бурчали, и она думает, что в её адрес. потом она говорит, что толкала её оказывается только я (а в протоколах написано, что мы оба толкали и оба матерились)— public enemy (@echolalialia) May 4, 2018
На основании этого апелляционная инстанция постановила прекратить административное производство по делу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) в отношении корреспондентов.