Журналистам «Медиазоны» отменили штрафы за мелкое хулиганство. Их задержали при попытке попасть на суд к фигуранту «пензенского дела»

Медиазона
10:44, 4 мая 2018
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отменил штрафы за мелкое хулиганство, назначенные журналистам «Медиазоны» Саше Богино и Давиду Френкелю после их попытки попасть на суд по избранию меры пресечения фигуранту «пензенского дела» Игорю Шишкину.

В административных протоколах утверждалось, что Богино и Френкель «толкнули» сотрудницу охраны суда и «выражались нецензурной бранью». На заседании охранница заявила, что они не ругались, а только неразборчиво переговаривались между собой.

На основании этого апелляционная инстанция постановила прекратить административное производство по делу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) в отношении корреспондентов.

Медиазона
Саша Богино и Давид Френкель были задержаны 27 января в Дзержинском суде, где шло заседание по избранию меры пресечения Игорю Шишкину. Их отказались пропустить в суд и оштрафовали каждого на 500 рублей за мелкое хулиганство.
В конце марта пристав Дзержинского суда составил на Сашу Богино протокол за ведение текстовой трансляции с заседания по продлению ареста Игорю Шишкину. После этого ее и Давида Френкеля выгнали из зала суда.
3 мая стало известно, что полиция Центрального района Санкт-Петербурга подала в суд на «Медиазону» и члена городской ОНК Яну Теплицкую за публикации о пытках в 78-м отделе.
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