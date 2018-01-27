В Петербурге задержали журналистов «Медиазоны». Они пытались попасть на суд к задержанному антифашисту

Медиазона
13:48, 27 января 2018
Надежный источник

В Санкт-Петербурге задержаны журналисты «Медиазоны» Саша Богино и Давид Френкель, сообщается на сайте издания.

Они пытались попасть на заседание по избранию меры пресечения задержанного антифашиста Игоря Шишкина в Дзержинском суде. Судья Владимир Васюков велел не пускать журналистов, объяснив это тем, что суббота — выходной день.

Журналисты сообщили, что их хотят обвинить в неповиновении законному распоряжению представителя власти (19.3 КоАП). Позже стало известно, что их оштрафовали за нецензурную брань.

Игорь Шишкин был задержан 26 января. О его местонахождении ничего не было известно до субботы, когда его привезли в суд. В итоге его арестовали за участие в террористическом сообществе.
На этой неделе ФСБ провела несколько обысков у левых активистов в Петербурге — по имеющимся данным, по делу об участии в террористическом сообществе. По этой статье был арестован активист Виктор Филинов. Он и еще один мужчина пожаловались на пытки со стороны ФСБ.

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