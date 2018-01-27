В Петербурге задержали журналистов «Медиазоны». Они пытались попасть на суд к задержанному антифашисту

В Санкт-Петербурге задержаны журналисты «Медиазоны» Саша Богино и Давид Френкель, сообщается на сайте издания.

Они пытались попасть на заседание по избранию меры пресечения задержанного антифашиста Игоря Шишкина в Дзержинском суде. Судья Владимир Васюков велел не пускать журналистов, объяснив это тем, что суббота — выходной день.

Журналисты сообщили, что их хотят обвинить в неповиновении законному распоряжению представителя власти (19.3 КоАП). Позже стало известно, что их оштрафовали за нецензурную брань.

«наглых» журналистов «не велено» пускать на открытое заседание в дзержинском суде потому что «выходной». а ещё щас кто-то приедет поэтому нас надо «выставить отсюда» pic.twitter.com/uilbwjwGZp — public enemy (@echolalialia) January 27, 2018