Петербургская полиция подала в суд на «Медиазону» из-за новости про пытки в отделении

Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга подало к «Медиазоне» иск о защите деловой репутации из-за новости про пытки в 78-м отделе полиции. Об этом «Медузе» рассказали в редакции издания.

Иск связан с новостью «В Петербурге местный житель рассказал членам ОНК о пытках в 78-м отделе полиции», опубликованной 16 ноября 2017 года. В ней сообщалось, что задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков рассказал правозащитникам об избиении и пытках со стороны полицейских. Мужчина утверждал, что ему при задержании «наступили на голову», а также что заставляли сидеть на корточках и лежать на полу.

В исковом заявлении утверждается, что после публикации в управлении провели служебную проверку, и утверждения из статьи «не нашли своего подтверждения».

Публикация «Медиазоны», считают в полиции, направлена на «причинение ущерба деловой репутации» управления, которое выразилось в «вероятном снижении доверия граждан к деятельности данных органов».

Истцы требуют от «Медиазоны» удалить новость. Член петербургской ОНК Яна Теплицкая и группы «16% ОНК Санкт-Петербург» в соцсетях должны удалить посты на эту тему, считают в полиции. Управление также хочет взыскать с Теплицкой 50 тысяч рублей компенсации вреда деловой репутации.