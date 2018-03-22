В Петербурге на журналистку «Медиазоны» составили протокол за текстовую трансляцию из суда

Пристав Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга составил административный протокол на журналистку «Медиазоны» Сашу Богино за ведение текстовой трансляции с заседания по продлению ареста фигуранту «пензенского дела» Игоря Шишкина.

Протокол был составлен по статье «неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» (статья 17.3 КоАП).

Сотрудники суда потребовали от Саши Богино прекратить вести онлайн до начала заседания. Затем, по словам журналистки, ее вместе с фотографом Давидом Френкелем «грубо выволокли» из зала суда, повредив ей лодыжку. Она сообщила, что намерена написать заявление в полицию о воспрепятствовании законной журналистской деятельности.

Арест Шишкину был продлен.