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В Петербурге на журналистку «Медиазоны» составили протокол за текстовую трансляцию из суда

Медиазона
16:06, 22 марта 2018
Надежный источник

Пристав Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга составил административный протокол на журналистку «Медиазоны» Сашу Богино за ведение текстовой трансляции с заседания по продлению ареста фигуранту «пензенского дела» Игоря Шишкина.

Протокол был составлен по статье «неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» (статья 17.3 КоАП).

Сотрудники суда потребовали от Саши Богино прекратить вести онлайн до начала заседания. Затем, по словам журналистки, ее вместе с фотографом Давидом Френкелем «грубо выволокли» из зала суда, повредив ей лодыжку. Она сообщила, что намерена написать заявление в полицию о воспрепятствовании законной журналистской деятельности.

Арест Шишкину был продлен.

В протоколе указывается, что журналистка нарушила «абзац в п. 2.3, абзац 3; 8 раздела 3.2 правила поведения граждан в здании Дзержинского районного суда». <…> Понять, что именно нарушила Богино, не представляется возможным, потому что такой нумерации и разделов в приведенном документе не существует.

Медиазона
В январе, когда Игорю Шишкину избирали меру пресечения, Сашу Богино и Давида Френкеля задержали в Дзержинском суде. Их оштрафовали за нецензурную брань.
В 2017 году в России был принят закон, который дает судьям право ограничивать возможность трансляций с заседания. В законе четко не прописано, имеются ли в виду также текстовые трансляции. По решению пленума Верховного суда 2012 года, журналисты имеют право вести трансляции.
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