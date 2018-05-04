Суд арестовал имущество чиновников Роскомнадзора, обвиняемых в растрате

Суд наложил арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и еще двух чиновников ведомства, обвиняемых в растрате. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривают ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантов дела.

Какое именно имущество попало под арест, не уточняется.

Первоначально чиновники Роскомнадзора проходили по статье о мошенничестве. В конце апреля обвинение переквалифицировали на статью о растрате.

Сумма ущерба в материалах дела сократилась примерно в четыре раза — с 23 до шести миллионов рублей. Это по-прежнему особо крупный размер. Статья о растрате в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы.