Суд арестовал имущество чиновников Роскомнадзора, обвиняемых в растрате
Суд наложил арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и еще двух чиновников ведомства, обвиняемых в растрате. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривают ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантов дела.
Какое именно имущество попало под арест, не уточняется.
Первоначально чиновники Роскомнадзора проходили по статье о мошенничестве. В конце апреля обвинение переквалифицировали на статью о растрате.
Сумма ущерба в материалах дела сократилась примерно в четыре раза — с 23 до шести миллионов рублей. Это по-прежнему особо крупный размер. Статья о растрате в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Следственный комитет до 7 сентября продлил срок предварительного следствия по этому делу.