Суд арестовал имущество чиновников Роскомнадзора, обвиняемых в растрате

ТАСС
13:13, 4 мая 2018
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Суд наложил арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и еще двух чиновников ведомства, обвиняемых в растрате. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривают ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантов дела.

Какое именно имущество попало под арест, не уточняется.

Первоначально чиновники Роскомнадзора проходили по статье о мошенничестве. В конце апреля обвинение переквалифицировали на статью о растрате.

Сумма ущерба в материалах дела сократилась примерно в четыре раза — с 23 до шести миллионов рублей. Это по-прежнему особо крупный размер. Статья о растрате в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Следственный комитет до 7 сентября продлил срок предварительного следствия по этому делу.

ТАСС
Уголовное дело против чиновников Роскомнадзора возбудили в октябре 2017 года. Вместе с Ампелонским по нему проходят глава правового отдела ведомства Борис Едидин и глава аппарата Александра Весельчаков.
Следственный комитет утверждает, что обвиняемые оформляли фиктивные трудовые соглашения и присваивали деньги, которые перечисляли по этим договорам.

Подробнее о деле чиновников Роскомнадзора

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