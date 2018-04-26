Пресс-секретарю Роскомнадзора переквалифицировали обвинение с мошенничества на растрату
Следственный комитет переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, а также главе правового отдела Борису Едидину и главе аппарата ведомства Александру Весельчакову.
Как сообщил агентству «Москва» адвокат Артур Большаков, теперь дело против сотрудников Роскомнадзора расследуется по статье о растрате, а не мошенничестве. Статья 160 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Согласно решению суда, Ампелонский, Едидин и Весельчаков до 7 мая остаются под домашним арестом. Еще один фигурант дела, генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело против сотрудников Роскомнадзора было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, с 2012-го по февраль 2017 года обвиняемые заключили несколько фиктивных трудовых договоров, похитив таким образом более 20 миллионов рублей. Фиктивная зарплата перечислялась на карту, оформленную на подставное лицо. Новые обстоятельства, способствовавшие переквалификации дела, неизвестны.