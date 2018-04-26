Пресс-секретарю Роскомнадзора переквалифицировали обвинение с мошенничества на растрату

Следственный комитет переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, а также главе правового отдела Борису Едидину и главе аппарата ведомства Александру Весельчакову.

Как сообщил агентству «Москва» адвокат Артур Большаков, теперь дело против сотрудников Роскомнадзора расследуется по статье о растрате, а не мошенничестве. Статья 160 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Согласно решению суда, Ампелонский, Едидин и Весельчаков до 7 мая остаются под домашним арестом. Еще один фигурант дела, генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде.