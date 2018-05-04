Первого российского космонавта планируют отправить к Луне на американском корабле

РИА Новости
06:28, 4 мая 2018
Требует подтверждения

Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли России.

По словам собеседника агентства, предполагается, что россиянина включат в состав экспедиции к Луне для участия в монтаже шлюзовой камеры на международной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.

Шлюзовую камеру, согласно предварительным договоренностям, изготовят в России, а российский космонавт, сообщил источник РИА Новости, «должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции».

Эти планы подтвердил РИА Новости и источник в ракетно-космической корпорации «Энергия», которая должна изготовить шлюзовую камеру. Собеседник агентства из РКК «Энергия» также сообщил, что ведутся переговоры о включении российского космонавта в состав еще одной экспедиции к Луне. Подробности источник раскрывать не стал, добавив лишь, что переговоры находятся в начальной стадии.

Официальные представители РКК «Энергия» и Роскосмоса планы отправить российского космонавта к Луне на американском корабле пока не прокомментировали.

«В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне», — рассказал собеседник.

РИА Новости
Роскосмос и NASA подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной международной станции в сентябре 2017 года. Предварительный план предполагает, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.
Ранее в РКК «Энергии» сообщали, что первый пилотируемый полет российских космонавтов к международной окололунной станции планируется выполнить на космическом корабле «Федерация», который находится в стадии разработки, в 2027 году. На 2030 год планировалась высадка российских космонавтов на Луну.
У России также существуют программа отправки на Луну пяти автоматических станций, первая из которых — посадочный модуль «Луна-25» — отправится к спутнику Земли в 2019 году.
NASA с 1961 по 1975 годы осуществляло программу пилотируемых полетов к Луне, в рамках которой на спутник Земли шесть раз высаживались астронавты (в 1969-1972 годах). Впоследствии неоднократно сообщалось о планах США возобновить программу пилотируемых полетов к Луне и высадки астронавтов на ее поверхность, однако реализованы эти проекты не были. В декабре 2017 года в очередной раз о планах провести новую высадку на Луну объявил президент США Дональд Трамп.

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