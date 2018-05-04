Первого российского космонавта планируют отправить к Луне на американском корабле

Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли России.

По словам собеседника агентства, предполагается, что россиянина включат в состав экспедиции к Луне для участия в монтаже шлюзовой камеры на международной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.

Шлюзовую камеру, согласно предварительным договоренностям, изготовят в России, а российский космонавт, сообщил источник РИА Новости, «должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции».

Эти планы подтвердил РИА Новости и источник в ракетно-космической корпорации «Энергия», которая должна изготовить шлюзовую камеру. Собеседник агентства из РКК «Энергия» также сообщил, что ведутся переговоры о включении российского космонавта в состав еще одной экспедиции к Луне. Подробности источник раскрывать не стал, добавив лишь, что переговоры находятся в начальной стадии.

Официальные представители РКК «Энергия» и Роскосмоса планы отправить российского космонавта к Луне на американском корабле пока не прокомментировали.