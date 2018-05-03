WSJ: Telegram отказался от проведения публичного этапа ICO

Компания Telegram Group Inc. не будет проводить публичное ICO (первичное размещение токенов), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Telegram, по словам собеседника издания, привлек в ходе двух закрытых этапов ICO столько средств, что нет необходимости проводить еще один этап — открытый.

От примерно 200 инвесторов в январе-марте было собрано около 1,7 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal, что стало одним из крупнейших ICO в истории.

В то же время другой источник предположил, что отказ от публичного этапа ICO может быть связан с тем, что политика регулятора значительно ужесточилась по сравнению с тем моментом, когда составлялись планы по привлечению средств.

Telegram, напоминает издание, проведение ICO не комментирует.