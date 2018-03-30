Telegram объявил о привлечении 850 миллионов долларов на втором этапе ICO

Компании TON Issuer и Telegram Group, которыми управляют братья Павел и Николай Дуровы, отчитались о привлечении 850 миллионов долларов на втором этапе ICO (первичное размещение токенов).

Соответствующее уведомление, пишут «Ведомости», было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Средства привлекались на развитие мессенджера Telegram и его блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), следует из документов.

Во втором раунде ICO участвовали 94 инвестора, данные о которых не раскрываются. Минимальная сумма инвестиций составила 1 миллион долларов.

Таким образом, пишут «Ведомости», на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram собрано 1,7 миллиарда долларов.

Инвестор, чей фонд участвовал во втором этапе ICO, рассказал «Ведомостям», что Telegram планирует до конца года провести и третий раунд инвестиций, но его сроки пока неизвестны.