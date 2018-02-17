Роман Абрамович инвестировал в Telegram 

Бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Павла Дурова Telegram, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Абрамович поучаствовал в инвестициях на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network. По словам одного из источников издания, он мог вложить 300 миллионов долларов.

Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Помимо Абрамовича ценные бумаги компании приобрели один из основателей платежной системы Qiwi Сергей Солонин и один из основателей «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили.

Об участии в инвестировании основателя Mail.ru Group Юрия Мильнера, о котором ранее писали СМИ, «Ведомости» не сообщили.