Юрий Мильнер примет участие в ICO мессенджера Telegram

Бизнесмен Юрий Мильнер наряду с другими инвесторами примет участие в первичном размещении токенов (ICO) мессенджера Павла Дурова Telegram. Об этом пишет издание Recode со ссылкой на источники.

Речь идет об инвестициях в размере 20 миллионов долларов.

Recode отмечает, что в ICO, как ожидается, примут участие инвесторы, которые мало работали на рынке криптовалют, а не опытные в этой сфере венчурные компании.