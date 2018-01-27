Юрий Мильнер примет участие в ICO мессенджера Telegram
Бизнесмен Юрий Мильнер наряду с другими инвесторами примет участие в первичном размещении токенов (ICO) мессенджера Павла Дурова Telegram. Об этом пишет издание Recode со ссылкой на источники.
Речь идет об инвестициях в размере 20 миллионов долларов.
Recode отмечает, что в ICO, как ожидается, примут участие инвесторы, которые мало работали на рынке криптовалют, а не опытные в этой сфере венчурные компании.
Этот ICO привлекает ряд американских инвесторов, для которых это скорее инвестиция в перспективный пользовательский продукт, что инвестиция в криптовалюту (англ. яз.).
По данным СМИ, мессенджер Telegram хочет привлечь на ICO около двух миллиардов долларов для создания платежной блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Подробнее о том, что известно о планах Павла Дурова, читайте здесь.
Юрий Мильнер — основатель Mail.ru Group, которой принадлежит основанная Дуровым сеть «ВКонтакте». Он известен как крупный международный инвестор; журнал Time включал его в число самых влиятельных людей. Вместе с Сергеем Брином и Марком Цукербергом он учредил научную премию Breakthrough Prize, лауреатам которой выплачивают по три миллиона долларов.