В Иране суд запретил Telegram

Судебные органы Ирана запретили использовать на территории страны мессенджер Telegram, сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.
«Приняв во внимание многочисленные жалобы на Telegram от граждан Ирана, а также основываясь на требованиях спецслужб о борьбе с незаконной деятельностью в Telegram, судебные органы запретили его использование в Иране», — объявило иранское телевидение.
Как сообщило иранское агентство Fars, работу Telegram планируется блокировать таким образом, чтобы пользователи не могли обходить ограничения доступа через VPN или каким-либо иным программным способом.
Ранее в апреле сообщалось, что иранским госструктурам запретили использовать Telegram и рекомендовали перейти на мессенджер местной разработки. Власти Ирана эту информацию не подтверждали.
18 апреля об отказе от Telegram объявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Аналитики сочли это признаком того что мессенджер в ближайшее время будет запрещен в Иране.
В Иране у мессенджера Telegram около 40 миллионов пользователей. Население Ирана около 80 миллионов человек. Всего у мессенджера на конец марта было около 200 миллионов пользователей по всему миру, в том числе около 15 миллионов в России.
Ранее власти Ирана ограничивали доступ к Telegram, в том числе на фоне массовых акций протеста, проходивших в стране в конце 2017 года. В январе сообщалось, что доступ к Telegram в Иране вновь открыт
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В России в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. К блокировке Telegram Роскомнадзор приступил 16 апреля. В ходе блокировки в «черный список» были внесены около 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google, из-за чего в России начались перебои в работе многих сервисов и сайтов. Telegram у большинства российских пользователей по-прежнему работает без VPN и других способов обхода блокировок.
30 апреля в Москве состоялась санкционированная властями акция в защиту Telegram, в которой, по разным данным, приняли участие от 7,5 тысячи до 12 тысяч человек. Участники акции, в частности, потребовали до 5 мая прекратить блокировку Telegram и ликвидировать Роскомнадзор.