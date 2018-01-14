В Иране разблокировали Telegram

IRNA
08:27, 14 января 2018
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В Иране снята блокировка с мессенджера Telegram, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на осведомленные источники.

Сервис был заблокирован в начале 2018 года в связи с многочисленными акциями протеста в иранских городах. Власти подозревали, что протестующие кооперировались через мессенджер. Помимо Telegram, в Иране был заблокирован и доступ к Instagram. Возобновлен ли он сейчас, не уточняется.

Социальная сеть Telegram теперь доступна как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет (англ. яз.).

IRNA
В Иране в конце 2017 года начались массовые акции протеста, связанные с экономической ситуацией в стране. Власти Ирана утверждали, что протесты координируются из-за рубежа, но позднее пришли к выводу, что они связаны с внутренней обстановкой в стране.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку протестов в Иране.

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