В Иране разблокировали Telegram
В Иране снята блокировка с мессенджера Telegram, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на осведомленные источники.
Сервис был заблокирован в начале 2018 года в связи с многочисленными акциями протеста в иранских городах. Власти подозревали, что протестующие кооперировались через мессенджер. Помимо Telegram, в Иране был заблокирован и доступ к Instagram. Возобновлен ли он сейчас, не уточняется.
Социальная сеть Telegram теперь доступна как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет (англ. яз.).
В Иране в конце 2017 года начались массовые акции протеста, связанные с экономической ситуацией в стране. Власти Ирана утверждали, что протесты координируются из-за рубежа, но позднее пришли к выводу, что они связаны с внутренней обстановкой в стране.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку протестов в Иране.