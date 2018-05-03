В Минобороны ввели лимит на телефонные разговоры

Министерство обороны ввело новые правила использования телефонных сетей общего доступа для своих сотрудников, пишет «Коммерсант».

Для каждого телефонного номера Минобороны, имеющего автоматический выход в сеть, устанавливаются лимиты как по времени, так и по стоимости разговоров. Вводятся пять категорий абонентов, для каждой из которых действует свой лимит.

Так, абоненты пятой категории, к которой отнесены командиры воинских частей, специалисты отделов Минобороны РФ, могут говорить по телефону либо 60 минут в месяц, либо на сумму до 500 рублей. На абонентов второй (заместители министра обороны) и первой (глава Минобороны) категорий ограничения не распространяются.

При достижении лимита доступ к услугам телефонной связи будет отключен и возобновится только с начала следующего отчетного периода. Звонки в платные информационно-справочные службы и на мобильные номера в Минобороны допускаются только по служебной необходимости.

Во всех подразделениях Минобороны планируют организовать контроль за переговорами по стационарным телефонам с ведением специального журнала учета звонков.

В приказе, устанавливающем новый порядок пользования телефонами, говорится, что он направлен «на обеспечение эффективного использования денежных средств», выделяемых на переговоры.

В свою очередь источник издания в центральном аппарате Минобороны считает, что основная цель приказа заключается в том, чтобы избежать утечек чувствительной информации и усилить контроль за действиями личного состава в целом.