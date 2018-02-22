Офицерам Минобороны выдали защищенные телефоны за 115 тысяч рублей

Минобороны начало выдавать офицерам ключевого командного звена особо защищенные мобильные телефоны российского производства, пишут «Известия» со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

Телефоны, стоимость каждого из которых составляет 115 тысяч рублей, получают офицеры с высшим допуском к секретности.

Аппараты М-663С «Атлас» изготовлены ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Они оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации.

Телефон работает в обычных сетях GSM с sim-картами «Мегафона» — единственного в России оператора, у которого есть лицензия НТЦ «Атлас» на шифрованную связь.