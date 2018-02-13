Минобороны рекомендовало военным отказаться от соцсетей

«Известия»
06:26, 13 февраля 2018
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Военнослужащим и гражданским сотрудникам Минобороны РФ рекомендовано не использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Такая рекомендация, пишут «Известия», содержится в правилах пользования интернетом, разработанных Минобороны в конце 2017 года.

В настоящий момент, сообщает издание со ссылкой на представителей оборонного ведомства, рекомендации направлены в войска в виде памяток и плакатов.

В памятке, в частности, военным напоминают, что их публикации в соцсетях постоянно анализируются иностранными спецслужбами, а привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи».

Военным, продолжающим пользоваться соцсетями, рекомендуют сделать свои аккаунты максимально закрытыми, не добавлять в друзья незнакомых пользователей и попросить родных и близких не распространять в интернете информацию об их служебной деятельности.

Предполагаемые образцы наглядных пособий о правилах пользования интернетом, подготовленные для Минобороны, появлялись в соцсетях в ноябре.

Минобороны готовит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих». Сейчас они проходят стадию согласования в силовых министерствах. Поправки запрещают солдатам и офицерам раскрывать в Сети свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Провинившийся военнослужащий может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности.

«Известия»
Отчитываться о размещении в интернете «общедоступной информации, а также данных, позволяющих их идентифицировать» с 2017 года обязаны российские госслужащие. Это требование распространяется как на действующих чиновников, так и на претендентов на поступление на госслужбу. Кандидаты на госслужбу должны предоставить такие отчеты за три календарных года, предшествующих году поступления.
В начале 2017 года о размещении в интернете «общедоступной информации» попросили отчитаться и сотрудников Госдумы.
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