Минобороны рекомендовало военным отказаться от соцсетей
Военнослужащим и гражданским сотрудникам Минобороны РФ рекомендовано не использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Такая рекомендация, пишут «Известия», содержится в правилах пользования интернетом, разработанных Минобороны в конце 2017 года.
В настоящий момент, сообщает издание со ссылкой на представителей оборонного ведомства, рекомендации направлены в войска в виде памяток и плакатов.
В памятке, в частности, военным напоминают, что их публикации в соцсетях постоянно анализируются иностранными спецслужбами, а привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи».
Военным, продолжающим пользоваться соцсетями, рекомендуют сделать свои аккаунты максимально закрытыми, не добавлять в друзья незнакомых пользователей и попросить родных и близких не распространять в интернете информацию об их служебной деятельности.
Предполагаемые образцы наглядных пособий о правилах пользования интернетом, подготовленные для Минобороны, появлялись в соцсетях в ноябре.
Видели новые армейские плакаты об информационной безопасности? pic.twitter.com/uLi8Qkopsm— Sergey Korol (@krlsrg) November 14, 2017
Минобороны готовит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих». Сейчас они проходят стадию согласования в силовых министерствах. Поправки запрещают солдатам и офицерам раскрывать в Сети свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Провинившийся военнослужащий может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности.