Минобороны рекомендовало военным отказаться от соцсетей

Военнослужащим и гражданским сотрудникам Минобороны РФ рекомендовано не использовать соцсети и отключить в телефонах геолокацию. Такая рекомендация, пишут «Известия», содержится в правилах пользования интернетом, разработанных Минобороны в конце 2017 года.

В настоящий момент, сообщает издание со ссылкой на представителей оборонного ведомства, рекомендации направлены в войска в виде памяток и плакатов.

В памятке, в частности, военным напоминают, что их публикации в соцсетях постоянно анализируются иностранными спецслужбами, а привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут «привести к срыву боевой задачи».

Военным, продолжающим пользоваться соцсетями, рекомендуют сделать свои аккаунты максимально закрытыми, не добавлять в друзья незнакомых пользователей и попросить родных и близких не распространять в интернете информацию об их служебной деятельности.

Предполагаемые образцы наглядных пособий о правилах пользования интернетом, подготовленные для Минобороны, появлялись в соцсетях в ноябре.