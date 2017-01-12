От сотрудников Госдумы потребовали отчеты об активности в соцсетях

Сотрудникам Госдумы объявили о необходимости предоставлять сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете, пишет «Коммерсант».

Предложение ознакомиться с новой формой отчетности о деятельности в интернете, как стало известно изданию, было размещено во внутренней сети Госдумы.

В отчете об активности в интернете, форму которого в конце декабря утвердило правительство, госслужащим, в числе прочего, необходимо в специально пронумерованной графе указат «адреса сайта» или «страницы сайта», где им размещалась «общедоступная информация». Точность сведений должна быть заверена подписью.

Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Кандидаты на госслужбу должны предоставить такие отчеты за три календарных года, предшествующих году поступления.