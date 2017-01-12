От сотрудников Госдумы потребовали отчеты об активности в соцсетях

Коммерсант
06:59, 12 января 2017
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Сотрудникам Госдумы объявили о необходимости предоставлять сведения об общедоступной информации, которую они размещали в интернете, пишет «Коммерсант».

Предложение ознакомиться с новой формой отчетности о деятельности в интернете, как стало известно изданию, было размещено во внутренней сети Госдумы.

В отчете об активности в интернете, форму которого в конце декабря утвердило правительство, госслужащим, в числе прочего, необходимо в специально пронумерованной графе указат «адреса сайта» или «страницы сайта», где им размещалась «общедоступная информация». Точность сведений должна быть заверена подписью.

Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за отчетным. Кандидаты на госслужбу должны предоставить такие отчеты  за три календарных года, предшествующих году поступления.

Несколько чиновников в разговоре с «Ъ» отметили, что госслужащие будут существенно перегружены отчетностью, ведь и сейчас нужно, к примеру, отчитываться о доходах и расходах. Исполнить этот закон на практике затруднительно, говорят они. При должном исполнении необходимо будет внести в табличку, предложенную формой, «все посты, выложенные в соцсетях», не говоря о других сайтах, отмечает один из собеседников «Ъ», но вспомнить обо всех своих действиях в сети затруднительно.

Коммерсант
Предоставлять отчеты о размещении общедоступных данных в интернете чиновников обязаны по статье 20.2, добавленной в закон о госслужбе в июне 2016 года.
Статьи 20.2 предусматривает, что при предоставлении неполной или недостоверной информации чиновник может быть уволен. Претендентам на госслужбу, нарушившим требования этой статьи, может быть отказано в должности.
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