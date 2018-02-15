Российским военным заменят смартфоны на кнопочные Nokia
Министерство обороны России планирует ограничить использование среди военнослужащих персональных средств сотовой связи, заменив смартфоны на самые простые модели кнопочных телефонов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Генштабе ВС РФ.
Таким образом военные намерены бороться с утечками информации. Нововведение может начать действовать уже с 1 марта 2018 года.
По данным издания, начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрий Кузнецов уже составил перечень из 11 моделей телефонов от производителей Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung, «разрешенных к применению» военнослужащими, в том числе руководящих звеньев.
В списке представлены самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 (за трубку Alcatel One Touch 1020D) до 2313 рублей (за «раскладушку» Samsung GT-E1272). Они удовлетворяют нескольким главным требованиям: используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), оборудованы поликарбонатной крышкой, имеют функцию отправки СМС, встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты. В рекомендованных Генштабом ВС РФ моделях телефонов отсутствует навигация по GPS/GLONASS, а также нет встроенной фото- или видеокамеры.