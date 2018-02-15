Российским военным заменят смартфоны на кнопочные Nokia

Министерство обороны России планирует ограничить использование среди военнослужащих персональных средств сотовой связи, заменив смартфоны на самые простые модели кнопочных телефонов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Генштабе ВС РФ.

Таким образом военные намерены бороться с утечками информации. Нововведение может начать действовать уже с 1 марта 2018 года.

По данным издания, начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрий Кузнецов уже составил перечень из 11 моделей телефонов от производителей Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung, «разрешенных к применению» военнослужащими, в том числе руководящих звеньев.