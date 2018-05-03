«Ренова» Виктора Вексельберга попросила правительство запретить импорт газировки

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшего в санкционный список США, направила в правительство предложения по поддержке своих активов. В числе прочего, пишет «Коммерсант», группа «Ренова» предлагает полностью запретить импорт прохладительных напитков и минеральной воды для поддержки входящего в ее состав «Байкал холдинга».

Также в списке предложений — рефинансирование в госбанках (под залог акций «Русала») кредитов на 820 миллионов евро, полученных на Западе компаниями, входящими в группу.

Кроме того, «Ренова» просит о преференциях при получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, а также различных таможенных льготах, включая заградительные ввозные пошлины на продукцию непосредственных конкурентов и нулевые ставки на импорт сырья для ее предприятий.

По данным источников «Коммерсанта», «Ренова» не ждет, что получит все запрошенные льготы, но будет настаивать на том, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.

Предложенный «Реновой» список мер рассматривается в профильных министерствах, пишет издание, представители которых, как и руководство группы, от комментариев пока воздержались.