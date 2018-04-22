Reuters: из-за санкций США заморожены активы «Реновы» на два миллиарда долларов

В результате введения санкций США против бизнесмена Виктора Вексельберга и его группы компаний «Ренова» оказалась заморожены активы на полтора-два миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Были заблокированы все долларовые банковские счета, которые контролируются принадлежащими «Ренове» компаниями, пишет Reuters.

По данным Reuters, «Ренова» рассчитывает на поддержку правительства Швейцарии. Ранее оно помогло вывести из-под санкций принадлежащий ей швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором у «Реновы» был контрольный пакет акций.