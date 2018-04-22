Reuters: из-за санкций США заморожены активы «Реновы» на два миллиарда долларов
В результате введения санкций США против бизнесмена Виктора Вексельберга и его группы компаний «Ренова» оказалась заморожены активы на полтора-два миллиарда долларов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Были заблокированы все долларовые банковские счета, которые контролируются принадлежащими «Ренове» компаниями, пишет Reuters.
По данным Reuters, «Ренова» рассчитывает на поддержку правительства Швейцарии. Ранее оно помогло вывести из-под санкций принадлежащий ей швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором у «Реновы» был контрольный пакет акций.
В начале апреля США ввели санкции против ряда российских компаний, олигархов и чиновников. В санкционный список попали в том числе Виктор Вексельберг и группа компаний «Ренова». За сотрудничество с ними Вашингтон теперь может наложить санкции на любую компанию.
Из-за американских санкций Вексельберг потерял 956 миллионов долларов. Вскоре после их введения «Ренова» оперативно сократила свою долю в швейцарском Sulzer ниже контрольных 50%.
The Bell со ссылкой на источники сообщал, что Вексельберг пожаловался премьер-министру России Дмитрию Медведеву на заморозку счетов, остановку предприятий в Европе и необходимость снизить долю в иностранных компаниях.
В Госдуму поступил законопроект об ответных санкциях России против США, который предусматривает, в частности, запрет на ввоз американских лекарств.