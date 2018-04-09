Правительство России пообещало поддержку компаниям, попавшим в санкционный список

Правительство окажет поддержку компаниям, которые США включили в санкционный список, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Во-первых, поддержка этих компаний оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать», — сказал Дворкович.

Некоторые меры поддержки, добавил он, обсуждались с представителями компаний заранее — до публикации «черного списка».