Правительство России пообещало поддержку компаниям, попавшим в санкционный список
Правительство окажет поддержку компаниям, которые США включили в санкционный список, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Во-первых, поддержка этих компаний оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать», — сказал Дворкович.
Некоторые меры поддержки, добавил он, обсуждались с представителями компаний заранее — до публикации «черного списка».
США 6 апреля расширили санкционный список, включив в него 24 российских бизнесмена и несколько компаний.
В новый список, в числе прочих, попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. 9 апреля акции компании «Русал», в которой Дерипаске и Вексельбергу принадлежат значительные доли, подешевели на биржах почти на 40%. Также обрушились котировки акций En+ Group Дерипаски.
По оценке Bloomberg, только 6 апреля после объявления о санкциях состояние Дерипаски из-за снижения стоимости акций принадлежащих ему компаний сократилось на 1,1 миллиарда долларов.