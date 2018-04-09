«Русал» предупредил о риске дефолта из-за санкций США. Акции компании подешевели более чем на 40%

После предупреждения о возможном техническом дефолте акции «Русала» на Гонконгской бирже упали почти на 42%, сообщает Reuters .

Пока компания выполняет все взятые на себя обязательства перед кредиторами, подчеркнули в «Русал». Однако, говорится в заявлении, санкции «с высокой долей вероятности» окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы развития.

«В настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение», — говорится в заявлении UC Rusal, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.

В новом санкционном списке, представленном США, в числе прочих оказался владелец «Русала» Олег Дерипаска и некоторые связанные с ним компании.

Компания «Русал» предупредила, что новые санкции, введенные США 6 апреля, могут привести к техническому дефолту по некоторым ее кредитным обязательствам.

США 6 апреля расширили санкционный список, включив в него 24 российских бизнесмена и несколько компаний. В список, как объявил Минфин США, попали люди, «получающие выгоду от путинского режима или играющие ключевую роль в пагубных действиях России».

Олег Дерипаска, следует из пояснений Минфина к списку, попал в него за деятельность «от лица высокопоставленного российского чиновника» (имя чиновника не указывается) и работу в энергетическом секторе.

Физическим и юридическим лицам в США запрещено сотрудничать с лицами и компаниями, на которых распространяются санкции. Также запрещается работать с компаниями, в которых подпавшие под санкции бизнесмены владеют значительной долей, даже если сами эти компании в «черный список» не попали.

В 2017 году «Русал» поставил в США алюминий на общую сумму более 1,4 миллиарда долларов