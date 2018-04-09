«Русал» предупредил о риске дефолта из-за санкций США. Акции компании подешевели более чем на 40%
Компания «Русал» предупредила, что новые санкции, введенные США 6 апреля, могут привести к техническому дефолту по некоторым ее кредитным обязательствам.
В новом санкционном списке, представленном США, в числе прочих оказался владелец «Русала» Олег Дерипаска и некоторые связанные с ним компании.
«В настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение», — говорится в заявлении UC Rusal, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.
Пока компания выполняет все взятые на себя обязательства перед кредиторами, подчеркнули в «Русал». Однако, говорится в заявлении, санкции «с высокой долей вероятности» окажут существенный негативный эффект на ее бизнес и перспективы развития.
После предупреждения о возможном техническом дефолте акции «Русала» на Гонконгской бирже упали почти на 42%, сообщает Reuters.