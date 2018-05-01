В Москве на первомайской демонстрации задержали 25 человек с плакатами о психических расстройствах

ОВД-Инфо
09:31, 1 мая 2018
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В центре Москвы на первомайской демонстрации задержали 25 человек из колонны «психоактивистов», которые несли плакаты и растяжки о психических расстройствах.

По словам художницы Катрин Ненашевой, которая была одним из организаторов акции, в колонне были активисты «с ментальными особенностями и психическими расстройствами». Судя по фотографиям с акции, активисты несли, в частности, плакаты «Я знаю свой диагноз. А ты?», «„Биполярочка“ не модный аксессуар. Это мой диагноз», «Нас больше, чем кажется».

«Колонна шла в рамках демонстрации профсоюзов, вход на которую был свободный для всех», — написала она.

Как заявила «ОВД-Инфо» одна из задержанных Анастасия Медведева, полицейские при задержании использовали силу. Другой участник колонны рассказал, что полицейские стали выталкивать активистов без предупреждения.

Задержанные находятся в ОВД «Таганский» и «Басманный».

Колонну писхоактивистов с демонстрации забрали копы

Опубликовано Natalia Budantseva 1 мая 2018 г.
«Психоактивизм»
Наталия Буданцева

В колонне "Психоактвно" большинство людей -с психическими расстройствами. Плакаты были информативного характера, в...

Опубликовано Катрин Ненашевой 1 мая 2018 г.
«Психоактивисты» занимаются «изучением, исследованием темы психических и ментальных расстройств, границ нормы, российских психиатрических институций» и «дестигматизацией людей с ментальными особенностями».
Организаторы призывали принять участие в акции людей с ментальными особенностями и всех, «кому небезразлична тема жизни и прав людей с ментальными особенностями здоровья в России».
Летом 2017 года Катрин Ненашеву задержали на Красной площади в очках виртуальной реальности, где демонстрировались фотографии из российских психоневрологических интернатов. Из полиции ее отвезли на обследование в психиатрическую больницу.

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