В Москве на первомайской демонстрации задержали 25 человек с плакатами о психических расстройствах

В центре Москвы на первомайской демонстрации задержали 25 человек из колонны «психоактивистов», которые несли плакаты и растяжки о психических расстройствах.

По словам художницы Катрин Ненашевой, которая была одним из организаторов акции, в колонне были активисты «с ментальными особенностями и психическими расстройствами». Судя по фотографиям с акции, активисты несли, в частности, плакаты «Я знаю свой диагноз. А ты?», «„Биполярочка“ не модный аксессуар. Это мой диагноз», «Нас больше, чем кажется».

«Колонна шла в рамках демонстрации профсоюзов, вход на которую был свободный для всех», — написала она.

Как заявила «ОВД-Инфо» одна из задержанных Анастасия Медведева, полицейские при задержании использовали силу. Другой участник колонны рассказал, что полицейские стали выталкивать активистов без предупреждения.

Задержанные находятся в ОВД «Таганский» и «Басманный».

Колонну писхоактивистов с демонстрации забрали копы Опубликовано Natalia Budantseva 1 мая 2018 г.

«Психоактивизм» Наталия Буданцева