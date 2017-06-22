Художницу Катрин Ненашеву задержали около Кремля в очках виртуальной реальности

В Москве на Красной площади 22 июня задержали художницу-акционистку Катрин Ненашеву, которая находилась там в очках виртуальной реальности.

Как сообщил «Медузе» журналист Михаил Левин, полицейские потребовали от нее снять очки, но она отказалась. После этого ее увезли в ОВД «Китай-город».

На каком основании ее задержали, в полиции не объяснили. По словам Ненашевой, при задержании ей сказали: «В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находится в общественном месте. Здесь мир реальный».

По словам Левина, художницу собираются повезти на психиатрическое освидетельствование. Сама Ненашева написала в фейсбуке, что в отделение приехали психиатры.

Обновление. Михаил Левин сообщил «Медузе», что Катрин Ненашеву увезли из отделения на «скорой» в московскую психиатрическую больницу № 3.

Катрин Ненашева в рамках акции «Между здесь и там» ходит по Москве в очках виртуальной реальности, в которых демонстрируются фотографии из российских психоневрологических интернатов. Подробнее рассказ художницы об акции можно почитать здесь.