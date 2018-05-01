Из полиции отпустили активистов, задержанных с плакатами о психических расстройствах на демонстрации в Москве

Интерфакс
14:15, 1 мая 2018
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Большинство участников колонны «психоактивистов», задержанных на первомайской демонстрации в Москве, отпущены из полиции.

По словам художницы Катрин Ненашевой, под стражей остаются две несовершеннолетние девушки, которых должны отпустить после приезда родителей, передает «Интерфакс».

Как пояснила Ненашева, активисты, большинство из которых имеют психические расстройства, были задержаны за то, что не соответствовали тематике демонстрации, несмотря на то, что вход на нее был свободный для всех. Их плакаты, по ее словам, «были информативного характера».

Интерфакс
1 мая на первомайской демонстрации в центре Москвы были задержаны 25 человек из колонны «психоактивистов», которые борются за дестигматизацию людей с психическими расстройствами.
Среди участников акции были и активисты «с ментальными особенностями и психическими расстройствами», заявила одна из организаторов, художница Катрин Ненашева. Активисты несли плакаты «Я знаю свой диагноз. А ты?», «„Биполярочка“ не модный аксессуар. Это мой диагноз», «Нас больше, чем кажется».
«Психоактивизм»
Наталия Буданцева

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