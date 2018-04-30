Лингвист Максим Кронгауз уволен из РГГУ

Максим Кронгауз
18:03, 30 апреля 2018
Надежный источник

Руководство Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ) направило лингвисту Максиму Кронгаузу «уведомление об увольнении». 

«Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка.  Обидно!» — написал Кронгауз в своем фейсбуке.

«Медузе» лингвист сообщил, что его уведомили об увольнении с 1 июля.

Максим Кронгауз — автор таких книг, как «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и «Семиотика, или Азбука общения» (вместе с Григорием Крейдлиным). 
В 2016 году пост ректора РГГУ покинул Ефим Пивовар, возглавлявший университет в течение 10 лет. Новым ректором был избран Евгений Ивахненко. Выборы ректора сопровождались публичным скандалом. Один из претендентов на этот пост — директор Института филологии и истории РГГУ Павел Шкаренков тогда сообщил, что нескольких членов ученого совета вызывали в Минобрнауки, где от них потребовали проголосовать против одного из кандидатов.
После того, как Ивахненко занял пост ректора, появились сообщения о массовом увольнении сотрудников РГГУ. В частности, из института психологии имени Выготского при РГГУ в сентябре 2016 года уволились не менее 12 преподавателей в знак протеста против политики руководства вуза.
В августе 2017 года Ивахненко лишился поста ректора. В Минобрнауки причину отставки Ивахненко называть не стали. Источники «Медузы» назвали одной из возможных причин смены ректора нежелание Ивахненко поддерживать «клерикальный и национально-патриотический курс», который министерство образования определило для РГГУ.

Увольнения в РГГУ

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