Лингвист Максим Кронгауз уволен из РГГУ

«Медузе» лингвист сообщил, что его уведомили об увольнении с 1 июля.

«Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!» — написал Кронгауз в своем фейсбуке.

Максим Кронгауз — автор таких книг, как «Русский язык на грани нервного срыва», «Самоучитель Олбанского» и «Семиотика, или Азбука общения» (вместе с Григорием Крейдлиным).

В 2016 году пост ректора РГГУ покинул Ефим Пивовар, возглавлявший университет в течение 10 лет. Новым ректором был избран Евгений Ивахненко. Выборы ректора сопровождались публичным скандалом. Один из претендентов на этот пост — директор Института филологии и истории РГГУ Павел Шкаренков тогда сообщил, что нескольких членов ученого совета вызывали в Минобрнауки, где от них потребовали проголосовать против одного из кандидатов.

После того, как Ивахненко занял пост ректора, появились сообщения о массовом увольнении сотрудников РГГУ. В частности, из института психологии имени Выготского при РГГУ в сентябре 2016 года уволились не менее 12 преподавателей в знак протеста против политики руководства вуза.