Евгений Ивахненко уволен с поста ректора РГГУ

Евгений Ивахненко уволен с поста ректора Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщили источники «Медузы» в вузе. Причины отставки Ивахненко пока не уточняются.

Евгений Ивахненко стал ректором РГГУ в марте 2016 года, сменив Ефима Пивовара, который занимал эту должность с 2006 года. Пивовар не мог переизбираться на очередной срок из-за возрастных ограничений.

Выборы ректора в 2016 году сопровождались публичным скандалом. Один из претендентов на этот пост — директор Института филологии и истории РГГУ Павел Шкаренков тогда сообщил, что нескольких членов ученого совета вызывали в Минобрнауки, где от них потребовали проголосовать против одного из кандидатов. После этого преподаватели вуза опубликовали письмо с требованием провести прозрачные выборы ректора.

На выборах Ивахненко набрал 24 голоса, Шкаренков и завкафедрой стратегических коммуникаций МГУ Андрей Хазин — по 21 голосу.