Во вторник, 29 августа, стало известно об увольнении ректора РГГУ Евгения Ивахненко. Он проработал на этом посту полтора года. В августе 2017-го Ивахненко отчитался о «выравнивании финансового положения вуза» и даже заявил об «эпохе Ренессанса», наступившей в РГГУ. Тем не менее, формальным поводом для увольнения ректора послужили именно нерешенные финансовые проблемы с филиалом университета. Собеседники «Медузы» при этом отмечают, что причиной отставки Ивахненко может быть «клерикальный и национально-патриотический курс», который министерство образования определило для РГГУ.

29 августа стало известно об увольнении ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко, об этом «Медузе» рассказали несколько сотрудников университета. В пресс-службе РГГУ «Медузе» подтвердили, что Ивахненко покинул свой пост. Официально причины увольнения не названы. Временно исполняющим обязанности главы вуза назначен Александр Безбородов, первый проректор по учебной работе РГГУ и директор Историко-архивного института.

Ивахненко занимал пост ректора с марта 2016 года. Он сменил на посту Ефима Пивовара, работавшего ректором с 2006-го; при нем в 2012-м Минобрнауки поместило РГГУ в перечень «неэффективных вузов». Кроме того, 21 мая 2015-го в университете со скандалом прошла лекция идеолога движения «Антимайдан» Николая Старикова, посвященная «заговору Запада против России».

Сразу после назначения Ивахненко стало известно, что из РГГУ собираются уволить шесть известных ученых. По словам собеседников «Медузы», новость вызвала среди работников университета «изумление и удивление». Последовало широкое обсуждение этих событий; после чего Ивахненко заявил, что эти новости «кем-то инспирированы» и увольнять профессоров не будут.

Поводом для увольнения Ивахненко стали проблемы в филиалах РГГУ, сообщил «Медузе» источник в вузе. Одна из главных задач, стоявших перед ректором Ивахненко в 2016 году, — решение финансовых проблем РГГУ. В интервью газете «Вузовский вестник» в августе 2017-го он заявил, что «к 2017 году финансовое положение вуза выровнялось полностью»: «Прекращена трехлетняя практика задержек выплаты зарплаты преподавателям, ликвидированы кредиторские задолженности и другое. <…> Сегодня РГГУ переживает эпоху Ренессанса».

«Ивахненко предъявили в качестве повода для увольнения отсутствие аудита в филиале в Праге и каких-то других российских филиалах, — сказал „Медузе“ собеседник в вузе. — Филиалы он закрыл, но не расследовал все, что там происходило. Судя по тому, что он приоткрывал в своих отчетах ученому совету, многие были просто конторами, торговавшими дипломами». При этом Ивахненко не стал обращаться в правоохранительные органы; по словам источника, бывший ректор не хотел «создавать шум и не давать повода для негативной информации в СМИ».

То, что формальный повод для увольнения связан с филиалами, «Медузе» подтвердил завкафедрой сравнительной истории литературы историко-филологического факультета Игорь Шайтанов. «Это какое-то финансовое неблагополучие в филиалах РГГУ. Сам Ивахненко объясняет, что неблагополучие, если оно и осталось, — это то, что он пытался разгребать эти месяцы, но не успел, и это не его [вина], а то наследие, которое ему досталось», — говорит Шайтанов.

В интервью «Коммерсант FM» Ивахненко сказал: «Я могу только сказать, что это решение связано с определенными и вполне законными требованиями министерства образования. Вероятно, где-то я им не соответствую. Вот так самокритично и убийственно для себя могу об этом заявить. Полагаю, что требования, прежде всего, связаны с имущественным комплексом и его обслуживанием. Но я не буду вдаваться в детали. Здесь никаких злоупотреблений нет, это совершенно определенно».

В Минобрнауки причину отставки Ивахненко называть не стали.

Среди других версий отставки Ивахненко — его малый административный вес и нежелание принимать новый курс развития РГГУ. «Ректора предупреждали, что его могут использовать для закрытия кассового разрыва в размере около 300 миллионов, а потом от него избавиться. Он это даже предполагал. Но он принял от министра [образования в 2012–2016 годах Дмитрия Ливанова] пакетное предложение: он — ректор, но вместе с прежней администрацией. Своей команды у него так и не образовалось», — считает источник «Медузы» в РГГУ.

Заведующий кафедры психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, который знаком с Ивахненко более 20 лет, считает, что увольнение связано со взглядами бывшего ректора на развитие РГГУ. «Ивахненко всеми своими действиями пытался поддержать линию [первого ректора РГГУ] Юрия Афанасьева, который создал свободный гуманитарный университет. Одна из причин снятия — это непринятие Ивахненко того, что университет пытается повернуть на клерикальный и национал-патриотический сценарий развития. Сработала формула „умные нам не надобны, надобны верные“», — сказал Асмолов «Медузе».

Кандидатом на должность ректора может быть нынешний проректор РГГУ по научной работе Ольга Павленко. «Она была внезапно введена в ученый совет, будучи кандидатом наук. А в острый момент борьбы за место ректора в 2016 году занимала сторону прежней администрации. Сейчас она защитит докторскую и будет выдвинута в ректоры», — предполагает собеседник «Медузы». Он называет Павленко «креатурой» нынешнего врио ректора Александра Безбородова, а Безбородова, в свою очередь, — человеком из команды прошлого ректора Ефима Пивовара. «Все это игра Пивовара, а не Ивахненко — он был просто фигурой, которую переставляли», — считает источник «Медузы» в РГГУ.

Исполняющий обязанности ректора Александр Безбородов отказался от комментариев «Медузе», сославшись на занятость.