В Каире пропали 18 уроженцев Дагестана, в том числе дети. Родственники считают, что их похитили спецслужбы

В Каире в марте и апреле пропали 18 уроженцев Дагестана, среди которых девять детей. Об этом «Мемориалу» рассказал гражданин России Гусейн Байсултанов, родственник некоторых пропавших.

По словам Байсултанова, 12 марта вооруженные люди в масках увели из дома его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову. Перед этим они расспрашивали ее о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, члене террористической группировки «Имарат Кавказ» и участнике войны в Сирии.

Присутствовавшая при этом сестра Сакинат Меседо потом заявляла, что ее избили и угрожали ей оружием, передает «Русская служба Би-би-си».

24 апреля ночью неизвестном направлении были увезены свекровь и свекр Сакинат, четверо ее детей, Меседо с четырьмя детьми, а также еще шестеро их знакомых и земляков, среди которых двое детей, сообщил Байсултанов.

По его словам, после исчезновения Сакинат семье удалось выяснить, что ее удерживают спецслужбы. По мнению их знакомого адвоката, это может делаться с целью оказать давление на Алигаджиева. В связи с чем египетские спецслужбы могут интересоваться его местонахождением, не поясняется.