В Каире пропали 18 уроженцев Дагестана, в том числе дети. Родственники считают, что их похитили спецслужбы

Мемориал
21:03, 27 апреля 2018
Надежный источник

В Каире в марте и апреле пропали 18 уроженцев Дагестана, среди которых девять детей. Об этом «Мемориалу» рассказал гражданин России Гусейн Байсултанов, родственник некоторых пропавших.

По словам Байсултанова, 12 марта вооруженные люди в масках увели из дома его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову. Перед этим они расспрашивали ее о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, члене террористической группировки «Имарат Кавказ» и участнике войны в Сирии.

Присутствовавшая при этом сестра Сакинат Меседо потом заявляла, что ее избили и угрожали ей оружием, передает «Русская служба Би-би-си».

24 апреля ночью неизвестном направлении были увезены свекровь и свекр Сакинат, четверо ее детей, Меседо с четырьмя детьми, а также еще шестеро их знакомых и земляков, среди которых двое детей, сообщил Байсултанов.

По его словам, после исчезновения Сакинат семье удалось выяснить, что ее удерживают спецслужбы. По мнению их знакомого адвоката, это может делаться с целью оказать давление на Алигаджиева. В связи с чем египетские спецслужбы могут интересоваться его местонахождением, не поясняется.

Гусейн утверждает, что никто из этих людей не находился в розыске. Он обратился в Консульский отдел при посольстве РФ в Каире, но пока установить местонахождение исчезнувших не удалось. Также неизвестно, на каком основании их увезли, в каких условиях они содержатся, нуждаются ли в помощи, еде, медикаментах и другом необходимом.

Мемориал
В России родственники боевиков, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, нередко подвергаются уголовному преследованию. «Медуза» подробно писала об этом явлении.
В Багдаде под стражей находятся несколько десятков гражданок России с детьми — членов семей убитых или арестованных боевиков «Исламского государства». В апреле две россиянки были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в терроризме.

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