В Каире пропали 18 уроженцев Дагестана, в том числе дети. Родственники считают, что их похитили спецслужбы
В Каире в марте и апреле пропали 18 уроженцев Дагестана, среди которых девять детей. Об этом «Мемориалу» рассказал гражданин России Гусейн Байсултанов, родственник некоторых пропавших.
По словам Байсултанова, 12 марта вооруженные люди в масках увели из дома его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову. Перед этим они расспрашивали ее о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, члене террористической группировки «Имарат Кавказ» и участнике войны в Сирии.
Присутствовавшая при этом сестра Сакинат Меседо потом заявляла, что ее избили и угрожали ей оружием, передает «Русская служба Би-би-си».
24 апреля ночью неизвестном направлении были увезены свекровь и свекр Сакинат, четверо ее детей, Меседо с четырьмя детьми, а также еще шестеро их знакомых и земляков, среди которых двое детей, сообщил Байсултанов.
По его словам, после исчезновения Сакинат семье удалось выяснить, что ее удерживают спецслужбы. По мнению их знакомого адвоката, это может делаться с целью оказать давление на Алигаджиева. В связи с чем египетские спецслужбы могут интересоваться его местонахождением, не поясняется.
Гусейн утверждает, что никто из этих людей не находился в розыске. Он обратился в Консульский отдел при посольстве РФ в Каире, но пока установить местонахождение исчезнувших не удалось. Также неизвестно, на каком основании их увезли, в каких условиях они содержатся, нуждаются ли в помощи, еде, медикаментах и другом необходимом.