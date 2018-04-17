В Ираке двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ

В Ираке суд приговорил к пожизненному заключению двух уроженок Дагестана, признанных виновными в терроризме и незаконном пересечении границы. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказала член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По словам Саратовой, осужденных женщин зовут Эльвира Беремова (родилась в 1997 году) и Алиса Исмаилова (родилась в 1992 году). Российский сенатор Зияд Сабсаби назвал РИА Новости другую фамилию первой из них — Магомедханова.

Обе женщины находятся в Ираке с детьми; у первой их двое, у второй — трое. Вопрос о возвращении детей в Россию будет «спешно решаться», пишет «Би-би-си» со ссылкой на Хеду Саратову. Представители осужденных могут обжаловать приговор в течение 15 дней.

Четыре женщины — три гражданки Азербайджана и гражданка Киргизии — были приговорены к смертной казни. Помимо россиянок к пожизненному заключению приговорили гражданку Франции.

«Мы делали все от нас зависящее, чтобы, не нарушая законы Ирака, облегчить участь российских женщин, находящихся в заключении», — сказал Зияд Сабсаби.