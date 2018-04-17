В Ираке двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в ИГ

Русская служба "Би-би-си"
18:58, 17 апреля 2018
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В Ираке суд приговорил к пожизненному заключению двух уроженок Дагестана, признанных виновными в терроризме и незаконном пересечении границы. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказала член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По словам Саратовой, осужденных женщин зовут Эльвира Беремова (родилась в 1997 году) и Алиса Исмаилова (родилась в 1992 году). Российский сенатор Зияд Сабсаби назвал РИА Новости другую фамилию первой из них — Магомедханова.

Обе женщины находятся в Ираке с детьми; у первой их двое, у второй — трое. Вопрос о возвращении детей в Россию будет «спешно решаться», пишет «Би-би-си» со ссылкой на Хеду Саратову. Представители осужденных могут обжаловать приговор в течение 15 дней.

Четыре женщины — три гражданки Азербайджана и гражданка Киргизии — были приговорены к смертной казни. Помимо россиянок к пожизненному заключению приговорили гражданку Франции.

«Мы делали все от нас зависящее, чтобы, не нарушая законы Ирака, облегчить участь российских женщин, находящихся в заключении», — сказал Зияд Сабсаби.

В начале марта Зияд Сабсаби сообщал, что в женской тюрьме Багдада содержатся 57 гражданок России, которые были замужем за боевиками террористической организации «Исламское государство», и около ста их детей. Женщины ждут суда по обвинению в терроризме и незаконном пересечении границы; по словам Сабсаби, их представляют юристы, нанятые по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
В начале апреля родственницы женщин, находящихся в заключении в Багдаде, провели акцию у посольства Ирака. На одном из плакатов было написано: «Наши девочки ехали не на войну, они следовали за мужьями, как того требует ислам и православие».
С осени 2017 года власти Чечни организовали возвращение в Россию более ста женщин и детей, которые были задержаны на ранее подконтрольных ИГ территориях в Сирии и Ираке. Их мужья, воевавшие на стороне террористов, или были убиты, или оказались в заключении.
Вернувшись в Россию, женщины писали явку с повинной и расписку, что готовы предстать перед судом в случае необходимости. Несколько жительниц Дагестана были арестованы, некоторым уже был вынесен приговор.
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