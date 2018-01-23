В Дагестане посадили на 12 лет женщину, которую вернули в Россию из ИГ

Жительница Дагестана Наида Шайх-Ахмедова, которая была среди вывезенных в 2017 году с Ближнего Востока в Чечню россиянок, приговорена к 12 годам лишения свободы за участие в . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Женщину признали виновной в помощи террористической организации «Исламское государство». По версии следствия, она уехала в 2014 году в Сирию и примкнула к ИГ, рассказал собеседник РИА Новости.

По словам источника, Наида Шайх-Ахмедова была среди женщин, вывезенных в Россию из Ирака. Глава Чечни Рамзан Кадыров упоминал ее среди тех, кого в октябре 2017 года вывезли из Сирии; по его словам, она вернулась в Россию с двумя детьми.