В Дагестане посадили на 12 лет женщину, которую вернули в Россию из ИГ
Жительница Дагестана Наида Шайх-Ахмедова, которая была среди вывезенных в 2017 году с Ближнего Востока в Чечню россиянок, приговорена к 12 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Женщину признали виновной в помощи террористической организации «Исламское государство». По версии следствия, она уехала в 2014 году в Сирию и примкнула к ИГ, рассказал собеседник РИА Новости.
По словам источника, Наида Шайх-Ахмедова была среди женщин, вывезенных в Россию из Ирака. Глава Чечни Рамзан Кадыров упоминал ее среди тех, кого в октябре 2017 года вывезли из Сирии; по его словам, она вернулась в Россию с двумя детьми.
Осенью 2017 года власти Чечни организовали возвращение в Россию около 90 женщин и детей, которые находились в Сирии и Ираке на территориях, подконтрольных ИГ (террористы в течение года потеряли большую часть захваченных земель). Их мужья, воевавшие на стороне терртористов, или были убиты, или оказались в заключении.
Вернувшись в Россию, женщины писали явку с повинной и расписку, что готовы предстать перед судом в случае необходимости.
Несколько жительниц Дагестана, вернувшихся таким образом в Россию, были арестованы. Известны имена нескольких из них — Загидат Абакарова, Муслимат Курбанова, Виктория Будайханова.