Из Сирии под гарантии Рамзана Кадырова вернулись жены двух боевиков. В Дагестане их арестовали за участие в «Исламском государстве»

Кампанию по возвращению из Сирии жен и детей боевиков курирует глава Чечни Рамзан Кадыров

Непосредственно за вывоз людей из зоны боевых действий отвечает представитель Чечни в странах Ближнего Востока Зияд Сабсаби. Из Сирии и Ирака уже добровольно вернулись несколько десятков человек; первый такой рейс прибыл в Чечню в августе 2017 года. Всего к российским властям с просьбой помочь им вернуться обратились больше 100 россиянок, сейчас живущих в Сирии и Ираке, многие из них — с детьми. В базе данных комиссии по возвращению детей из зон боевых действий (ее ведет аппарат уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой) числится 445 детей из РФ. Всего в Сирии на стороне «Исламского государства» воюют около трех тысяч российских граждан.

Вернувшиеся из Сирии россияне — обычно это жены боевиков — не несут уголовной ответственности по статье 208 УК РФ («Участие в незаконных вооруженных формированиях»), но только если не обвинялись по ней раньше и при условии, что напишут явку с повинной. Еще одно условие освобождения от уголовного преследования: они не должны были совершить никаких других преступлений за время своего пребывания в незаконных формированиях. «На человеке не должно быть крови», — объяснил «Медузе» дагестанский адвокат Селим Магомедов, который работает с родственниками тех, кто оказался в Сирии.

21 октября из Сирии вернулись жены боевиков ИГ родом из Дагестана и Чечни, об их возвращении отчитались Разман Кадыров и Первый канал

21 октября в Грозном приземлился спецборт из Сирии. На нем в Россию вернулись семь женщин и 14 их детей, все они родственники россиян, уехавших воевать в Сирию на стороне боевиков.

О вернувшихся женщинах и детях в своем инстаграме отчитался Рамзан Кадыров, который назвал это событие «срочной и приятной новостью». Сюжет о добровольном возвращении россиянок с детьми из Сирии снял и Первый канал. Все женщины попали на Ближний Восток с мужьями, которые примкнули к террористам, — но потом мужей либо убили, либо посадили в тюрьму, подчеркнули в сюжете. И Кадыров, и корреспондент Первого канала отметили, что среди вернувшихся женщин есть уроженки не только Чечни, но и Дагестана.

Главными героями сюжета Первого канала стали 34-летняя Загидат Абакарова из Дагестана и ее четверо детей в возрасте от восьми месяцев до 12 лет. Загидат обманом вывез в Сирию ее муж, он якобы сказал, что семья едет жить в Турцию, говорится в сюжете. Муж Загидат погиб, сама женщина несколько раз пыталась сбежать из Сирии, но у нее не получилось.

Среди вернувшихся из Сирии была и 25-летняя Муслимат Курбанова. В Сирии она жила с 2015 года вместе с мужем Абдулом. Родственникам из Дагестана девушка говорила, что семья живет в Турции. Только в октябре 2017-го Курбанова сообщила, что все это время жила в сирийской Ракке, а теперь хочет вернуться домой. Судьба мужа Курбановой неизвестна — его могли задержать сирийские власти.

Родственники обеих женщин подчеркивали, что никакого участия в боевых действиях они не принимали.

Несмотря на договоренности, жительниц Дагестана задержала полиция. В Махачкале их арестовали

Как только самолет с детьми и женщинами, среди которых были Курбанова и Абакарова, приземлился в Грозном, полицейские опросили их и сняли отпечатки пальцев. После этого оформили документы на рожденных в Сирии детей. Затем все женщины написали явку с повинной — чтобы ответственность с них официально была снята.

Чеченские женщины с детьми отправились с родственниками по домам, а Загидат Абакарову и Муслимат Курбанову задержали приехавшие из Дагестана полицейские. Они настаивали, что обе женщины уже несколько лет находятся в федеральном розыске — из-за отъезда в Сирию их мужей. Представители МВД Чечни передали женщин полицейским из Дагестана, и те увезли их в Махачкалу. «Затем их должны были отпустить», — настаивает в разговоре с «Медузой» адвокат Мурад Магомедов, консультирующий родственников Абакаровой и Курбановой.

Однако в Махачкале женщин, по-прежнему обвиняемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, посадили в изолятор временного содержания. Затем следствие ходатайствовало об их аресте. 24 октября Советский районный суд Махачкалы отправил Абакарову и Курбанову в СИЗО на два месяца. Суд не учел того, что женщины с несовершеннолетними и грудными детьми вернулись в Россию добровольно. С юридической точки зрения их положение никак не отличается от положения чеченских женщин, которых отпустили по домам. «Ситуации абсолютно идентичны. Все дело в разнице того, как понимают их в МВД Чеченской Республики и МВД Дагестана», — пояснил «Медузе» адвокат Магомедов.

Член Совета по правам человека при главе Чечни, близкая к местным властям правозащитница Хеда Саратова заявила, что не понимает, почему Абакарову и Курбанову арестовали. Саратова уже обратилась за помощью к главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. «Закон РФ и на территории Чечни, и Дагестана должен быть один, мы не понимаем, почему этих женщин поместили под стражу», — сказала Саратова.

Родственники женщин обратились в правозащитную организацию «Мемориал», которая сейчас их консультирует. Также они намерены обратиться за помощью к властям Чечни. И Аматула Курбанова (мать Муслимат), и Петимат Абакарова (мать Загидат) подчеркивали, что их дочери возвращались в Россию «под гарантии Рамзана Кадырова». От общения с «Медузой» женщины отказались. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов на момент публикации материала был недоступен.

Явки с повинной, которые написали женщины, могли потеряться

Представлявшая женщин в суде адвокат по назначению Джума Магомедова сообщила, что в материалах уголовных дел Абакаровой и Курбановой никаких явок с повинной нет. Источник, близкий к семье Абакаровой, сказал «Медузе», что, возможно, документы просто могли не дойти до дагестанских силовиков или не были высланы из Грозного в Махачкалу.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что Абакарову и Курбанову задержали именно для должного оформления явки с повинной и легализации их пребывания в России. Один из дагестанских адвокатов на условиях анонимности рассказал «Медузе», что в республике такая ситуация не редкость и обвиняемые зачастую пишут явку с повинной именно в СИЗО, находясь под арестом.

Официально о ходе дела дагестанские правоохранительные органы подробно не рассказывают. В пресс-службе республиканского МВД «Медузе» подтвердили, что сейчас женщины арестованы, но причины ареста и ситуацию с явкой с повинной обсуждать отказались, перенаправив в управление Следственного комитета по Дагестану. В СК «Медузе» заявили, что не ведут расследование этого уголовного дела, и предположили, что им может заниматься УФСБ по республике. Там от комментариев отказались.

Адвокат Джума Магомедова подала апелляцию на решение суда об аресте. Сейчас женщины продолжают находиться в СИЗО, их дети — у родственников задержанных.