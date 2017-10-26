В Грозном задержали двух женщин, вернувшихся из Сирии под гарантии Кадырова

Дагестанская полиция задержала в Грозном двух уроженок Дагестана, которые вернулись из Сирии в Россию под гарантии главы Чечни Рамзана Кадырова. Женщинам обещали, что их не станут привлекать к ответственности по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях.

Имена задержанных — Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова. Как сообщает «Русская служба Би-би-си», они прилетели в Грозный 21 октября в рамках кампании во возвращению из Сирии женщин и детей. Рамзан Кадыров курирует эту кампанию.

Всего на борту самолета находились семь женщин с детьми. Все взрослые написали явки с повинной, получив обещание, что это избавит их от уголовного преследования. «Русская служба Би-би-си» сообщает, что затем чеченки из группы прилетевших женщин отправились по домам, а Абакарову и Курбанову задержала дагестанская полиция. Их детей передали родственникам, которые их встречали.

Советский районный суд Махачкалы санкционировал арест Абакаровой и Курбановой.

Мать Загидат Абакаровой сообщила изданию «Кавказский узел», что ее дочь решила добровольно вернуться в Россию. «У нас были гарантии, в Чечне сказали, что здесь снимут все предъявленные обвинения, и они „чистыми“ поедут в Дагестан», — рассказала мать задержанной.

Мать Муслимат Курбановой подтвердила эти слова: «У нас были договоренности, были гарантии Рамзана Кадырова».