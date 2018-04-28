«Молодая гвардия Единой России» отказалась от акций против оппозиции накануне инаугурации президента

Русская служба "Би-би-си"
10:05, 28 апреля 2018
Надежный источник

«Молодая гвардия Единой России» не будет выводить сторонников на улицы, чтобы противостоять оппозиции на акциях 5 и 6 мая. Об этом рассказал глава координационного совета движения Денис Давыдов.

По словам Давыдова, «Молодая гвардия» собирается праздновать 1 мая и 9 мая, а он сам поучаствует в акции «Бессмертный полк».

В «Единой России» также заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова Давыдова из беседы с «Дождем», когда тот заявил, что «Молодая гвардия» готовит отряды для противодействия оппозиции. «Митингом сторонников оппозиции должны заниматься не мы, а муниципальные власти и правоохранительные органы», — заявил «Русской службе Би-би-си» неназванный источник, близкий к руководству партии.

«Мы не собираемся ни с кем бодаться на площадях. И на 5 и 6 мая у нас ничего не запланировано», — сказал Русской службе Би-би-си председатель координационного совета «Молодой гвардии» Денис Давыдов. Он назвал не соответствующими действительности сообщения о создании уличных отрядов по противодействию оппозиции. 

Русская служба "Би-би-си"
О планах по созданию отрядов «Молодой гвардии» в российских городах Давыдов заявил 18 апреля. По его словам, такие отряды должны будут уметь оперативно организовывать уличные акции.
На 5 мая в Москве запланирована протестная акция Алексея Навального. Он призвал сторонников выйти на Тверскую улицу. Мэрия предложила Навальному провести мероприятие на проспекте Сахарова, но он отказался.
6 мая состоится согласованная акция левых сил, которую проводит Сергей Удальцов. Митинг состоится на Суворовской площади. Обе оппозиционные акции заявлены как протест против итогов выборов президента — инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.

Как вести себя на митинге

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