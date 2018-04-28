«Молодая гвардия Единой России» отказалась от акций против оппозиции накануне инаугурации президента

«Молодая гвардия Единой России» не будет выводить сторонников на улицы, чтобы противостоять оппозиции на акциях 5 и 6 мая. Об этом рассказал глава координационного совета движения Денис Давыдов.

По словам Давыдова, «Молодая гвардия» собирается праздновать 1 мая и 9 мая, а он сам поучаствует в акции «Бессмертный полк».

В «Единой России» также заявили, что СМИ неверно интерпретировали слова Давыдова из беседы с «Дождем», когда тот заявил, что «Молодая гвардия» готовит отряды для противодействия оппозиции. «Митингом сторонников оппозиции должны заниматься не мы, а муниципальные власти и правоохранительные органы», — заявил «Русской службе Би-би-си» неназванный источник, близкий к руководству партии.