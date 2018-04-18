«Молодая гвардия Единой России» решила создать в городах отряды для противодействия оппозиции
«Молодая гвардия Единой России» создаст в российских городах-миллионниках и других проблемных для партии городах отряды численностью 100-200 человек для противодействия оппозиции и быстрой организации провластных митингов. Об этом объявил лидер «Молодой гвардии» Денис Давыдов.
Такие отряды должны будут в течение нескольких часов быть готовы организовать уличные выступления «по самым разным вопросам». За сутки они должны быть готовы организовать выступление численностью до полутора тысяч человек.
В группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов, если они продолжат существование, говорит Давыдов. Целью обучения он назвал разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу, отмечает лидер молодогвардейцев. Их, помимо прочего, хотят научить отвечать на силовые акции оппозиции. «Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим», — говорит Давыдов. По его словам, «гвардейцы» должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.