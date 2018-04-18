«Молодая гвардия Единой России» решила создать в городах отряды для противодействия оппозиции

«Молодая гвардия Единой России» создаст в российских городах-миллионниках и других проблемных для партии городах отряды численностью 100-200 человек для противодействия оппозиции и быстрой организации провластных митингов. Об этом объявил лидер «Молодой гвардии» Денис Давыдов.

Такие отряды должны будут в течение нескольких часов быть готовы организовать уличные выступления «по самым разным вопросам». За сутки они должны быть готовы организовать выступление численностью до полутора тысяч человек.