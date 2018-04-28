«Мегафон» объявил о создании единой сети салонов на базе «Евросети» и «Связного»
Сотовый оператор «Мегафон» объявил, что объединяет сети салонов «Евросеть» и «Связной». Контролировать объединенную сеть будет группа SLV, которая контролирует «Связной».
По утверждению «Мегафона», в новой сети будет более пяти тысяч магазинов, а значит она станет самой крупной в мире в сегменте высоких технологий.
Ожидается, что сделка по объединению завершится в середине мая 2018 года.
«Евросеть» была создана в 1997 году Евгением Чичваркиным. Когда против Чичваркина завели уголовное дело, он уехал из России и продал салоны Александру Мамуту. Затем «Евросеть» купили «Мегафон» и «Билайн», но в июле 2017 года «Мегафон» стал единственным владельцем.
Еще до полного перехода «Евросети» под контроль «Мегафона» обсуждалась возможность объединения салонов со «Связным».