«Мегафон» объявил о создании единой сети салонов на базе «Евросети» и «Связного»

Мегафон
07:58, 28 апреля 2018
Надежный источник

Сотовый оператор «Мегафон» объявил, что объединяет сети салонов «Евросеть» и «Связной». Контролировать объединенную сеть будет группа SLV, которая контролирует «Связной».

По утверждению «Мегафона», в новой сети будет более пяти тысяч магазинов, а значит она станет самой крупной в мире в сегменте высоких технологий.

Ожидается, что сделка по объединению завершится в середине мая 2018 года.

«Евросеть» была создана в 1997 году Евгением Чичваркиным. Когда против Чичваркина завели уголовное дело, он уехал из России и продал салоны Александру Мамуту. Затем «Евросеть» купили «Мегафон» и «Билайн», но в июле 2017 года «Мегафон» стал единственным владельцем.
Еще до полного перехода «Евросети» под контроль «Мегафона» обсуждалась возможность объединения салонов со «Связным».

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