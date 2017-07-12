«Мегафон» и «Билайн» договорились о разделе «Евросети»

«Мегафон» договорился с «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») о выкупе 50 процентов «Евросети». «Мегафон», таким образом, станет единственным владельцем «Евросети».

«Вымпелком» в рамках сделки получит половину работающих в настоящий момент магазинов этой сети (около 2 тысяч салонов).

Денежные параметры сделки стороны не раскрывают. В свою очередь источник, близкий к сделке, сообщил «Интерфаксу», что «Вымпелком» выплатит «Мегафону» 1,25 миллиарда рублей в счет долга «Евросети».

Сделка, заявил «Мегафон», будет закрыта после «соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов».

После завершения сделки «Евросеть» останется на рынке как операционная компания, говорится в сообщении «Мегафона». Президент «Евросети» Александр Малис, в свою очередь, заявил, что сеть не планирует увольнять сотрудников и рассчитывает открывать новые магазины.