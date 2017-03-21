«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети». «Билайн» взамен получит половину салонов

«Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») договорились о разделе сети магазинов «Евросеть». Об этом «Ведомостям» анонимно рассказал один из участников переговоров.

Бренд «Евросеть» полностью отойдет «Мегафону» — «Билайн» продаст свою половину компании. Взамен «Билайн» получит 2000 салонов «Евросети» из имеющихся 4200. «Билайн» также выплатит «Мегафону» компенсацию в счет долга «Евросети»: по данным разных источников, сумма составит 1-1,2 миллиарда рублей.

Партнеры решили не ликвидировать бренд «Евросеть», хотя такой вопрос обсуждался ранее. Сеть магазинов сохранит автономность, менеджмент «Евросети» также не поменяется. Сотрудникам салонов, которые отойдут «Билайну», дадут возможность перейти в «Евросеть», если они захотят.

Ожидается, что сделка по разделу «Евросети» завершится к началу 2018 года. Представители сотовых операторов и «Евросети» отказались комментировать ход переговоров.