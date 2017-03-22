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«Коммерсант»: салоны «Евросети» и «Связного» объединят в одну компанию

Коммерсант
05:50, 22 марта 2017
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Акционеры «Мегафона» обсуждают создание единой сети салонов связи, в которую войдут магазины «Евросети» и «Связного». Об этом рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к сотовому оператору.

Объединение сетей салонов может стать следующим шагом после разделения «Евросети», которое обсуждают ее совладельцы «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

По последней информации, «Мегафон» может получить половину салонов «Евросети», это более двух тысяч торговых точек. Они будут объединены с 2,7 тысячи салонов «Связного». Общее количество салонов затем планируют довести до шести тысяч. Рассматривается вариант создания нового бренда для объединенной сети салонов.

Представители «Мегафона» и «Связного» отказались комментировать эту информацию.

Переговоры о разделе «Евросети» продолжаются с весны 2016 года. По данным «Коммерсанта», на каком-то этапе обсуждалось, что в капитал компании может войти «Связной». При этом «Ведомости» сообщают, что сделка будет завершена к 2018 году.
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