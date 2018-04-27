«Яндекс»: попытка заблокировать Telegram ударила по всему рунету

Компания «Яндекс» подтвердила, что в ночь на 27 апреля Роскомнадзор кратковременно заблокировал пять их IP-адресов. В связи с этим компания потребовала от ведомства разъяснений, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Медузу».

В «Яндексе» подчеркнули, что попытка заблокировать Telegram ударила по другим сервисам. «Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции», — заявил директор по связям с общественностью Очир Манджиков.

Такие действия, по мнению «Яндекса», навредят всему российскому сегменту интернета и приведут к тому, что российский рынок станет неконкурентоспособным.