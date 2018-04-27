«Яндекс»: попытка заблокировать Telegram ударила по всему рунету

Meduza
08:27, 27 апреля 2018
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Компания «Яндекс» подтвердила, что в ночь на 27 апреля Роскомнадзор кратковременно заблокировал пять их IP-адресов. В связи с этим компания потребовала от ведомства разъяснений, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Медузу».

В «Яндексе» подчеркнули, что попытка заблокировать Telegram ударила по другим сервисам. «Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции», — заявил директор по связям с общественностью Очир Манджиков.

Такие действия, по мнению «Яндекса», навредят всему российскому сегменту интернета и приведут к тому, что российский рынок станет неконкурентоспособным.

«Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — добавил Манджиков.

Meduza
В полночь 27 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов отдельные адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook и Twitter. Эти адреса были в реестре в течение двух часов, потом их оттуда убрали.
Роскомнадзор опубликовал заявление, в котором назвал случившееся ошибкой, связанной с особенностями их работы. В ведомстве также утверждают, что адреса не отправлялись на блокировку провайдерам.
С 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram, что привело к ограничению доступа к миллионам IP-адресов, которые используют в том числе другие ресурсы.

Блокировка Telegram

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