Какие сервисы Google пострадали в России из-за попытки блокировать Telegram. Список

23 апреля российские пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе почти всех сервисов Google — от основного поиска до reCAPTCHA, который отличает человека от робота. Это произошло после того, как Роскомнадзор добавил в список запрещенных IP-адреса основной страницы Google (в реестре 118 таких адресов). После массовых жалоб на проблемы с доступом к сервисам в Роскомнадзоре заявили, что не вносили их адреса в реестр запрещенных сайтов. Проблемы с доступом к Google.ru в ведомстве связали с низким качеством систем фильтрации трафика у провайдеров.



