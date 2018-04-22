Роскомнадзор: Google заблокирован за то, что позволяет Telegram работать в России

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к Google тем, что компания все еще позволяет Telegram использовать свои IP-адреса для обхода блокировки в России.

Роскомнадзор подтвердил блокировку Google. Сообщение ведомства опубликовано в его официальной группе во «ВКонтакте».

Роскомнадзор 21 апреля заблокировал около 60 IP-адресов сайта google.com. Из-за этого российские пользователи стали испытывать проблемы с доступом к главной странице поисковика и ряду его сервисов.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Также был ограничен доступ к 18 VPN и прокси-сервисам.

Telegram был заблокирован в России с 16 апреля из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Мессенджер продолжает работать у большинства российских пользователей благодаря внутренним способам обхода блокировки.