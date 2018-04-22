Роскомнадзор заблокировал IP-адреса google.com. Пользователи сообщили о проблемах с доступом к поисковику

Александр Литреев
06:26, 22 апреля 2018
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Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов главной страницы поисковика Google, сообщил в своем телеграм-канале специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Также о блокировке рассказал в фейсбуке гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который отслеживает «выгрузку» Роскомнадзора. Как следует из данных мониторинга Кулина, заблокированы оказались около 60 IP-адресов сайта google.com.

Некоторые пользователи из России ночью 22 апреля сообщили о проблемах с доступом к google.com и ряду сервисов Google.

По данным сайта Downdetector на 09:30 по московскому времени, трудности с доступом к google.com сохранялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов. При этом российский домен поисковика google.ru работает, отмечают пользователи в твиттере.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать в России Telegram. Мессенджер отказался передать ФСБ ключи от шифрования переписки пользователей.
Вместе с серверами Telegram Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean, которые мессенджер использовал для обхода блокировок.
Блокировки Роскомнадзора сказались на работе многих сторонних сайтов, пользовавшихся хостингом заблокированных провайдеров. При этом Telegram остается доступным для пользователей.

Блокировка Telegram в России

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