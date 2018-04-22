Роскомнадзор заблокировал IP-адреса google.com. Пользователи сообщили о проблемах с доступом к поисковику
Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов главной страницы поисковика Google, сообщил в своем телеграм-канале специалист по кибербезопасности Александр Литреев.
Также о блокировке рассказал в фейсбуке гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который отслеживает «выгрузку» Роскомнадзора. Как следует из данных мониторинга Кулина, заблокированы оказались около 60 IP-адресов сайта google.com.
Некоторые пользователи из России ночью 22 апреля сообщили о проблемах с доступом к google.com и ряду сервисов Google.
Реально не работает гугл, спасибо @roskomnadzor_rf pic.twitter.com/ttnvL0OAVm— Артур (@arthurer1) April 21, 2018
кстати Google maps не работает вообще – вот и устранили "конкурента" Яндексу, 100% китайская модель 😆— fontendet (@fontendet) April 21, 2018
Ну, офигенно, еще и Гугл переводчик терь недоступенhttps://t.co/0ukkMwiexq pic.twitter.com/ynQM8KOXfo— Shokolad (@schokoladich) April 21, 2018
По данным сайта Downdetector на 09:30 по московскому времени, трудности с доступом к google.com сохранялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов. При этом российский домен поисковика google.ru работает, отмечают пользователи в твиттере.