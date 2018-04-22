Роскомнадзор заблокировал IP-адреса google.com. Пользователи сообщили о проблемах с доступом к поисковику

Роскомнадзор заблокировал ряд IP-адресов главной страницы поисковика Google, сообщил в своем телеграм-канале специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Также о блокировке рассказал в фейсбуке гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который отслеживает Роскомнадзора. Как следует из данных мониторинга Кулина, заблокированы оказались около 60 IP-адресов сайта google.com.

Некоторые пользователи из России ночью 22 апреля сообщили о проблемах с доступом к google.com и ряду сервисов Google.

кстати Google maps не работает вообще – вот и устранили "конкурента" Яндексу, 100% китайская модель 😆 — fontendet (@fontendet) April 21, 2018

По данным сайта Downdetector на 09:30 по московскому времени, трудности с доступом к google.com сохранялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и ряде других городов. При этом российский домен поисковика google.ru работает, отмечают пользователи в твиттере.