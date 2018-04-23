Блокировка IP-адресов Google вызвала сбой в продаже полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о проблемах с оформлением электронных полисов ОСАГО из-за того, что Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google.

Блокировка частично нарушила работу сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA, позволяющего определить, является ли пользователь роботом или человеком, объявили в РСА.

«В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант (обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА)», — говорится в сообщении РСА.

Из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО в понедельник снизились в четыре раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час ухудшается, сообщил источник ТАСС на рынке.

Роскомнадзор ранее 23 апреля сообщил, что информация о блокировке главной страницы Google.ru не соответствует действительности, а проблемы с доступом к ней могут быть у небольшого числа мелких операторов, цитировал «Интерфакс» заявление ведомства. О работе других сервисов Google в Роскомнадзоре пока ничего не сказали.