Блокировка IP-адресов Google вызвала сбой в продаже полисов ОСАГО

ТАСС
11:51, 23 апреля 2018
Надежный источник

Российский союз автостраховщиков (РСА) предупредил о проблемах с оформлением электронных полисов ОСАГО из-за того, что Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google.

Блокировка частично нарушила работу сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA, позволяющего определить, является ли пользователь роботом или человеком, объявили в РСА.

«В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант (обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА)», — говорится в сообщении РСА.

Из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО в понедельник снизились в четыре раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час ухудшается, сообщил источник ТАСС на рынке.

Роскомнадзор ранее 23 апреля сообщил, что информация о блокировке главной страницы Google.ru не соответствует действительности, а проблемы с доступом к ней могут быть у небольшого числа мелких операторов, цитировал «Интерфакс» заявление ведомства. О работе других сервисов Google в Роскомнадзоре пока ничего не сказали.

Так, например с 12 до 13 часов 23 апреля было продано 49 полисов [ОСАГО], при том что в среднем в это время оформляется около 300 полисов.

ТАСС
Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. В реестр запрещенных сайтов были внесены почти 19 миллионов IP-адресов облачных сервисов Google и Amazon, что вызвало сбои в работе многих сайтов и сервисов. Ограничить доступ к Telegram в России Роскомнадзору пока не удалось.

Роскомнадзор vs Telegram

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

На «Аллее правителей» в Москве установили памятник Борису Ельцину. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы