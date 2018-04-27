Калининградский губернатор назначил нового советника. Им оказался свидетель по делу БОРНа

Новый Калининград
12:38, 27 апреля 2018
Требует подтверждения

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил нового советника по строительству и ЖКХ, сообщает издание «Новый Калининград». Им стал Леонид Симунин, представленный чиновникам на оперативном совещании в областном правительстве 27 апреля.

Леонид Симунин упоминался в СМИ в 2014-2015 годах как свидетель по делу «Боевой организации русских националистов» (БОРН). Его называли активистом подмосковного прокремлевского движения «Местные», помощником министра энергетики в ДНР, а также посредником между идеологом БОРНа Ильей Горячевым и администрацией президента РФ.

«Новый Калининград» изучил сведения о новом советнике Алиханова, предоставленные пресс-службой калининградского правительства, и обнаружил совпадения с фактами биографии Леонида Симунина, проходившего свидетелем по делу БОРНа. В правительстве Калининградской области изданию не смогли подтвердить или опровергнуть, является ли новый советник тем самым Леонидом Симуниным.

На сайте областного правительства никакой информации о Леониде Симунине нет.

Участники «Боевой организации русских националистов» обвинялись в серии убийств и покушений. В 2011 году один из создателей БОРНа Никита Тихонов был приговорен к пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Его сожительница Евгения Хасис за соучастие в преступлении получила 18 лет тюрьмы. В 2015 году был пожизненно осужден создатель и идеолог БОРНа Илья Горячев.
Леонид Симунин, называвшийся куратором БОРНа от администрации президента, выступал на суде по делу Ильи Горячева в июле 2015 года. Тогда он заявил, что у него было много проектов с Горячевым, но ни о каких убийствах и про саму организацию БОРН он не слышал.

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