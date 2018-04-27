Калининградский губернатор назначил нового советника. Им оказался свидетель по делу БОРНа

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил нового советника по строительству и ЖКХ, сообщает издание «Новый Калининград». Им стал Леонид Симунин, представленный чиновникам на оперативном совещании в областном правительстве 27 апреля.

Леонид Симунин упоминался в СМИ в 2014-2015 годах как свидетель по делу «Боевой организации русских националистов» (БОРН). Его называли активистом подмосковного прокремлевского движения «Местные», помощником министра энергетики в ДНР, а также посредником между идеологом БОРНа Ильей Горячевым и администрацией президента РФ.

«Новый Калининград» изучил сведения о новом советнике Алиханова, предоставленные пресс-службой калининградского правительства, и обнаружил совпадения с фактами биографии Леонида Симунина, проходившего свидетелем по делу БОРНа. В правительстве Калининградской области изданию не смогли подтвердить или опровергнуть, является ли новый советник тем самым Леонидом Симуниным.

На сайте областного правительства никакой информации о Леониде Симунине нет.