Калининградский губернатор надел куртку с шевроном радикальных националистов. Что происходит?

Издание «Новый Калининград» опубликовало репортаж о поездке и. о. губернатора Антона Алиханова по региону. На фотографиях к тексту чиновник появляется в зимней куртке с двумя шевронами: один — это флаг нацистского протектората Богемии и Моравии и надпись «Россия», другой — силуэт Андрея Паршина, которого русские националисты называют «святым из метро». Первыми на шевроны обратили внимание авторы анонимного телеграм-канала «Методичка». «Медуза» рассказывает об этих шевронах; глава Калининградской области — объясняет, как такое могло произойти.

Нашивка с флагом

В 1939 году Германия оккупировала Чехословакию: Адольф Гитлер распорядился основать протекторат Богемии и Моравии. Цветами флага оккупированной территории немцы сделали бело-красно-синий. Флаг похож на российский; разница только в порядке цветов. Из-за этого не раз случалась путаница. В 2013-м флаг нацистского протектората повесили на здание ФСКН. В Калининградской области под таким флагом агитировали за «Единую Россию». Однажды Google аналогичным образом ошибся в поздравлении России с тем, что в стране пройдет Чемпионат мира по футболу. Нашивка с флагом протектората, которая обнаружилась на куртке калининградского губернатора, также содержит надпись «Россия».

Нашивка с Андреем Паршиным

В ноябре 2013 года Дмитрий Паршин и его сын Андрей ехали в московском метро. Паршин-старший достал пистолет и два раза выстрелил в уроженца Дагестана; Андрей тоже вытащил пистолет — но не стрелял. Пострадавший выжил. Нападение было записано на камеру: в кадре Андрей Паршин держит пистолет как герой фильм о религиозных мстителях «Святые из Бундока». С подачи русских радикальных националистов Паршиных прозвали «святыми из метро». Изображение Паршина-младшего стало основой для шевронов, которые используются в ультраправой субкультуре. Они продаются в интернет-магазинах как «шеврон No Tolerance» («Нет толерантности») — это националистический слоган.

Объяснение губернатора

Как заявил губернатор Калининградской области «Медузе», он надел куртку с шевронами впервые. По словам чиновника, куртку ему подарили друзья, и он не придал значения нашивкам. «Шеврон силуэта с человеком дали как подарок в качестве скидки в магазине», — заявил Алиханов. Из ответа неясно, вручили ли ему куртку уже с этим шевроном — или без. Антон Алиханов пообещал больше не носить куртку с неправильным флагом России и националистическим шевроном. В беседе с «Лайфом» губернатор заявил, что его нашивке десять лет. Этого не может быть: Паршины совершили преступление в 2013 году.