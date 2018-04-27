Калининградский губернатор отправил в отставку нового советника. Журналисты выяснили, что он был свидетелем по делу БОРНа

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отправил в отставку своего нового советника по строительству и ЖКХ Леонида Симунина. Это произошло после того, как издание «Новый Калининград» сообщило, что Симунин был связан с «Боевой организацией русских националистов» (БОРН).

Об отставке Симунина сообщил сам губернатор. «Я хочу сказать спасибо СМИ за внимательность: конечно, человек с таким неоднозначным опытом советником моим не будет», — заявил Алиханов.

Губернатор пояснил, что Симунин был назначен аппаратом правительства. «Я этого человека не знаю и с ним не знаком. У нас, как теперь выясняется, советники на общественных началах назначаются аппаратом правительства. Видимо, сотрудники аппарата так некачественно сработали. У них руководство в отпуске, видимо, они расслабились чуть-чуть», — сказал Алиханов.