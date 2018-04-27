Калининградский губернатор отправил в отставку нового советника. Журналисты выяснили, что он был свидетелем по делу БОРНа

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отправил в отставку своего нового советника по строительству и ЖКХ Леонида Симунина. Это произошло после того, как издание «Новый Калининград» сообщило, что Симунин был связан с «Боевой организацией русских националистов» (БОРН).
Об отставке Симунина сообщил сам губернатор. «Я хочу сказать спасибо СМИ за внимательность: конечно, человек с таким неоднозначным опытом советником моим не будет», — заявил Алиханов.
Губернатор пояснил, что Симунин был назначен аппаратом правительства. «Я этого человека не знаю и с ним не знаком. У нас, как теперь выясняется, советники на общественных началах назначаются аппаратом правительства. Видимо, сотрудники аппарата так некачественно сработали. У них руководство в отпуске, видимо, они расслабились чуть-чуть», — сказал Алиханов.
Леонид Симунин был представлен чиновникам калининградского правительства как новый советник губернатора 27 апреля.
«Новый Калининград» изучил данные о советнике, предоставленные пресс-службой областного правительства, и обнаружил совпадения с фактами из биографии Леонида Симунина, выступавшего как свидетель по делу «Боевой организации русских националистов» (БОРН).
Симунин выступал свидетелем по делу идеолога БОРНа Ильи Горячева в июле 2015 года. В суде он заявил, что был знаком с Горячевым, но про деятельность БОРН ничего не знал. При этом в СМИ Симунина называли посредником между Горячевым и администрацией президента РФ. Также сообщалось, что в прошлом он был активистом подмосковного прокремлевского движения «Местные» и помощником министра энергетики в ДНР.
Участники «Боевой организации русских националистов» обвинялись в серии убийств и покушений. В частности, один из создателей БОРНа Никита Тихонов и его сожительница Евгения Хасис отбывают наказание за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Илья Горячев в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за организацию убийств на национальной почве.