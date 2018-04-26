Мосгорсуд получил жалобу Telegram на решение о блокировке

Мосгорсуд
07:35, 26 апреля 2018
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В Мосгорсуд поступила жалоба адвокатов, представляющих мессенджер Telegram на решение о блокировке.

Жалоба, следует из материалов в базе данных судов Москвы, поступила в среду, 25 апреля.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Глава международной группы «Агора» Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram, объявлял о подаче апелляции и публиковал копию жалобы 17 апреля.

Таганский суд Москвы санкционировал блокировку Telegram 13 апреля. Судья разрешила начать ее немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу решения по иску.
С 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Надзорное ведомство внесло в «черный список» почти 18 миллионов IP-адресов, относящихся к облачным сервисам, которые может использовать мессенджер для обхода блокировки. Из-за блокировки IP-адресов многие сайты и сервисы в России столкнулись с проблемами в работе. По оценкам экспертов, ущерб от блокировок для российских компаний составил около 1 миллиарда долларов.
Telegram, по состоянию на 26 апреля, у многих пользователей в России по-прежнему был доступен без использования VPN и других вспомогательных средств.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram

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