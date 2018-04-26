Мосгорсуд получил жалобу Telegram на решение о блокировке

В Мосгорсуд поступила жалоба адвокатов, представляющих мессенджер Telegram на решение о блокировке.

Жалоба, следует из материалов в базе данных судов Москвы, поступила в среду, 25 апреля.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Глава международной группы «Агора» Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram, объявлял о подаче апелляции и публиковал копию жалобы 17 апреля.